«Превратится в обычную простуду» — французский вирусолог предположил скорое окончание пандемии Covid-19

05.03.2021, 11:28, Новости дня

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Член Научного совета Франции вирусолог Бруно Лина заявил, что способность вируса COVID-19 к изменениям подходит к концу и вскоре он вернётся в ряды обычных сезонных простуд, пишет Le Figaro. По словам эксперта, постинфекционный и поствакцинальный иммунитет людей заставляет вирус адаптироваться и развиваться, чтобы остаться в человеческой популяции. Это означает, что из пандемической фазы мы вскоре перейдём к фазе незаметного распространения коронавируса, считает специалист.



Reuters

Член Научного совета Франции вирусолог Бруно Лина заявил в четверг 4 марта в эфире Franceinfo, что «эволюционный потенциал» вируса COVID-19 находится на пути к завершению, пишет Le Figaro. «Когда он подойдёт к этому завершению, он вернётся в ряды обычных сезонных вирусов, вызывающих простуду или нетяжёлые формы инфекционных заболеваний», — заверил специалист.

По словам Лины, «постинфекционный и поствакцинальный» иммунитет начинает оказывать влияние на вирус. «Если он хочет продолжать распространяться в человеческой популяции, он должен адаптироваться и развиваться. И именно это он сейчас и делает», — уверяет вирусолог, имея в виду появление новых вариантов.

«Возможно, мы находимся в фазе, когда этот вирус закончил свою эволюцию, и теперь приближаемся к концу пандемической фазы, чтобы вернуться в фазу незаметной циркуляции», — предположил эксперт.