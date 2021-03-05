Эстонская разведка обеспокоена сближением России и Китая

05.03.2021, 11:28, Новости дня

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По информации Службы внешней разведки Эстонии, Китай может впервые принять участие в российских учениях «Запад-2021», направленных непосредственно против НАТО, пишет Le Monde. Укрепление связей между Москвой и Пекином вызывает растущее беспокойство эстонских спецслужб, отмечает издание. Помимо военного сотрудничества РФ и Китая Таллин волнуют совместные действия двух стран в сфере информационной войны и экономики, передаёт газета.



Reuters

По мнению Службы внешней разведки Эстонии, Китай может принять участие в российских учениях «Запад-2021», с помощью которых Москва ежегодно «разыгрывает» тотальную войну против Запада, пишет Le Monde. «Мы ждём, объявит ли Китай о своём официальном участии в этом году. Это будет первый случай, когда он принимает участие в учениях, направленных непосредственно против НАТО», — заявил в беседе с Le Monde генеральный директор cлужбы Микк Марран, упомянувший об этой возможности в своём публичном докладе, опубликованном 17 февраля.

Глава, посвящённая Китаю, в этом ежегодном докладе вызвала протест посла Китая в Таллине. Как отмечает издание, служба внешней разведки Эстонии по-прежнему сосредоточена на российской угрозе, которую страна считает «экзистенциальной и неотложной», ведь в зоне досягаемости Таллина у Москвы размещён арсенал оружия, в том числе ядерного, готовый к «упреждающим ударам» по НАТО, а также 30 тыс. солдат, в том числе 12 тыс. в Калининградской области. По информации эстонской разведки, в последнее время РФ занята созданием аэромобильных частей, опираясь в этом отношении на опыт США и Китая, которые были проверены во всех недавних крупных учениях: «Восток-2018», «Центр-2019», «Кавказ-2020».

Однако с точки зрения Эстонии, Китай сегодня также оказывает «растущее давление» на Европу — своими операциями по распространению влияния с использованием западных информационных каналов, своим технологическим господством, а также через свои «прагматичные и демонстративные» отношения с Россией.

Об этом свидетельствует участие Пекина в предыдущих российских военных учениях. Как объясняют в Таллине, это скорее сигнал, политическая декларация, чем реальное военное сотрудничество, хотя в 2018 году Пекин указывал на необходимость для народной армии обмениваться международным опытом, а РФ является в этой сфере приоритетным направлением. «Пока мы не видим явных признаков того, что они вступят в реальный союз, и, конечно же, доктрина Китая состоит в том, чтобы не иметь союзников. Но что мы наблюдаем, так это то, что они сближаются», — констатирует глава разведывательной службы.

Это хорошо видно на поле информационной войны, связанной с COVID-19. «Мы видели конкретное сотрудничество в очернении западных вакцин, когда каждый из них, к примеру, распространяет дезинформацию другого», — рассказывает Микк Марран. На экономическом фронте появляются и другие точки соприкосновения РФ и Китая. Две страны, в частности, объединили усилия по дедолларизации мировой экономики, подчёркивают в Таллине. Кроме того, «китайские деловые круги заинтересованы в опыте РФ в отношении санкций Евросоюза».