Мнение: Китай наращивает оборонный бюджет

05.03.2021, 11:24, Разное

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Китай в 2021-м году увеличит официальные расходы на оборону на 6,8%, после чего официальная цифра достигнет 206 млрд. долларов.

На Западе частенько указывают, что Китай хитрит со статистикой и показывает лишь часть реальных расходов, но доказать это на 100% у разоблачителей Китая пока что не получилось.

Тем не менее, в последние 10 лет оборонный бюджет Китай устойчиво возрастает, что отражает тенденции связанные с отходом из пассивной внешней политики и озвученными претензиями КНР на право определять направления развития человечества.

До США тем не менее еще далековато (особенно, если сравнивать официально заявленные цифры) – у США на 2021-й году 740 млрд. долларов расходов. У России достаточно скромные по нынешним временам 65 млрд. долларов. В этом плане США тратят на "оборону более чем в 2 раза больше средств, нежели Китай и РФ вместе взятые. С другой стороны, часть этих средств идут на поддержание военной инфраструктуры глобальной империи в различных регионах мира, отсюда и лоббистские усилия направленные на то, чтобы в проекте оборонного бюджета на 2022-й год, ассигнования на непосредственное противостояние Китаю и России существенно возросли, в том числе и за счет сокращения некоторых непрофильных направлений даже в условиях общего увеличения бюджета.

Прочее

F-35 взлетел не так, как планировалось.

После 20 мучительных лет разработки и доводки истребителя пятого поколения F-35 Lightning II руководство ВВС США наконец признало: этот самолет слишком дорог и ненадежен для службы, пишет Forbes. Он никогда не станет "рабочей лошадкой" на замену F-16, как планировалось изначально.

"F-35 остается во всех смыслах не более, чем дорогим прототипом, запущенным в массовое производство", – утверждает сотрудник правительственного проекта по надзору Дэн Грейзер на основании последнего отчета Минобороны США. Грейзер выделил четыре основные проблемы Lightning II. Первая – до сих пор не создана среда моделирования, в которой истребитель в мирное время мог бы подтвердить свою эффективность – то есть способность противостоять существующим угрозам и системам ПВО. За шесть лет, прошедших с момента принятия истребителя на вооружение, такой симулятор так и не сделали. Вторая – F-35 стал рекордсменом по части отказов и неполадок. Не успевают инженеры устранить один дефект, как обнаруживается новый. Самолет по-прежнему имеет 871 серьезный недостаток – на два меньше, чем в прошлом году. Десять из них относятся к категории критических, то есть способны привести к смерти, тяжелому ранению или потере системы вооружения.

В течение многих лет одной из главных проблем проекта была облачная сеть технического обслуживания и запчастей ALIS. В теории она следила за состоянием конкретного самолета, напоминала о необходимости текущего сервиса и ремонта, заказывала запчасти. На деле – не работала. В 2020 году авторы проекта признали поражение и отключили ALIS. Ее планируется заменить другим облачным сервисом, но авторы доклада в Пентагоне предупреждают, что при ее создании повторяются многие уже допущенные ошибки.

Наконец, главное – проект F-35 основан не на необходимых боевых качествах будущего истребителя, а на требованиях технологий: новые датчики, радиопоглощающие покрытия и причудливое оборудование кабины. Фундаментальные недостатки самолета были изначально заложены в его проект. В качестве примера Гразье приводит штурмовик A-10 – недорогой и надежный . Это самолет поддержки наземных войск, следовательно, он должен уметь низко летать, иметь мощную пушку и большое количество оружия под крыльями. И все: не надо ни сверхзвуковой скорости, ни способности взлетать с авианосца, ничего сверх необходимого для выполнения основных задач. У Lightning II произошло обратное: конструкторы взяли массу непроверенных, но эффектных технологий и стали думать, как слепить из них самолет.

https://rg.ru/2021/03/01/forbes-vvs-ssha-priznali-proval-proekta-f-35.html – цинк

"Армата" пойдет в войска в 2022-м году.

Поставки танков и БМП на платформе "Армата" для ВС РФ начнутся в 2022-м году. Сколько именно планируется поставить, пока неясно. Но вряд ли в ближайшие годы они смогут существенно потеснить модернизированные Т-90 и Т-72, а также классические БМП.

Сборка УДК на заводе "Залив".

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" началась https://zavodfoto.livejournal.com/6733808.html сборка корпуса первого УДК.

Как писали на днях, предполагается, что каждый УДК сможет нести до 16 вертолетов Ка-27 и Ка-52 + 4 БПЛА.

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