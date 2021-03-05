Аваков: Сейчас водитель хлебовозки получает больше полицейского

05.03.2021, 11:22, Новости дня

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Министр внутренних дел Арсен Аваков огорчен зарплатами полицейских в Украине. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“[В 2015 году патрульным полицейским] объявили зарплату в 10 тысяч. Это была неплохая зарплата тогда. А сейчас, получается, опять: водитель хлебовозки, со всем уважением, получает больше полицейского. И вот это грустно. Понимаете? Мы создаем, с одной стороны, какой-то очередной орган борьбы с финансовыми преступлениями: парламент проголосовал – и сразу же в законе записали, что они должны получать много. Я за. НАБУ должны получать много. Я тоже за. Но мне смешно, когда, условно говоря, офицер, который получает 60 тысяч, ловит рядового, который получает восемь. Понимаете? Здесь есть некий дисбаланс”, – сказал он.

Аваков также прокомментировал увеличение бюджета МВД.

“Когда мы подаем соответствующие изменения в парламент и говорим: “Товарищи, давайте все-таки честно друг с другом поговорим. Если вы хотите безопасность, если вы хотите реальную картину вещей и никакой коррупции и всего остального, и чтобы качественный человек пришел, чтобы эти молодые ребята оставались здесь, а не уходили, потому что им надо семьи кормить, давайте им поднимем зарплату”, – они говорят: “Как? Смотрите: МВД опять вырастило свой бюджет. Мы создаем полицейское государство”. А мы не создаем полицейское государство. Государство – это аппарат, обеспечивающий в том числе безопасность”, – отметил министр.

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Читайте полный текст интервью

Замглавы МИД Антон Геращенко говорил в декабре 2020-го, что зарплата полицейского составляет 12–14 тыс. грн, поэтому сложно “долго удерживать на работе людей”. Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021-го составляет 6 тыс. грн, средняя зарплата в январе составляла 12 337 грн в месяц.

В конце 2020 года Аваков также обращался к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 126,3 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на доплаты работникам структур его ведомства. До этого он уже дважды обращался за дополнительными средствами из фонда: первый раз – в мае, просил 2,6 млрд грн, второй раз – в сентябре, просил 1,97 млрд грн.

После принятия закона о создании Бюро экономической безопасности Аваков был недоволен тем, что зарплата сотрудников новосозданного органа в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Он просил профильный комитет Рады “поработать” над этим.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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