 

Кулеба рассказал, во сколько стран могут въехать украинцы

05.03.2021, 11:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Граждане Украины смогут въехать в 95 стран мира, рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр не уточнил, какие именно это страны, но рассказал о безвизе с двумя новыми странами: Гренадой и Сент-Винсентом и Гренадинами, а также заморскими территориями Нидерландов.

“По состоянию на конец февраля есть 95 стран, которые с соблюдением определенных [карантинных] ограничений украинцы могут посетить”, – заявил он.

Актуальную информацию о правилах въезда или транзита можно найти на специальном сайте МИД с информацией для путешественников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 марта, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 115,6 млн, из них около 65,4 млн вылечились, а почти 2,6 млн умерли.

Некоторые страны начали разрабатывать документ, подтверждающий получение прививок от COVID-19. Такие сертификаты позволят путешественникам не проходить карантин и не предъявлять негативный результат теста на коронавирус. 

Вакцинация от коронавируса стартовала в 111 странах. На 5 марта привито более 279 млн человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Песков оценил Шнурова в амплуа журналиста

28.07 / Трамп встретился с ветераном Морской пехоты Терри Шарпом

22.12 / «Ростелеком» переходит на отечественную операционную систему

02.03 / Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса

07.10 / У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу

01.12 / САП закрыла более 100 дел о недостоверном декларировании после решения КСУ

09.09 / Девочке в московском метро зажевало руку на эскалаторе

24.12 / Кернес влиял на ситуацию в Харьковской области больше, чем вместе взятые правительство и Офис президента – Рахманин

11.12 / WhatsApp обвинил компанию Apple в антиконкурентном поведении

03.01 / В ДТП во Львовской области пострадало девять человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска