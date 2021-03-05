Кулеба рассказал, во сколько стран могут въехать украинцы

05.03.2021, 11:22, Новости дня

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Граждане Украины смогут въехать в 95 стран мира, рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр не уточнил, какие именно это страны, но рассказал о безвизе с двумя новыми странами: Гренадой и Сент-Винсентом и Гренадинами, а также заморскими территориями Нидерландов.

“По состоянию на конец февраля есть 95 стран, которые с соблюдением определенных [карантинных] ограничений украинцы могут посетить”, – заявил он.

Актуальную информацию о правилах въезда или транзита можно найти на специальном сайте МИД с информацией для путешественников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 марта, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 115,6 млн, из них около 65,4 млн вылечились, а почти 2,6 млн умерли.

Некоторые страны начали разрабатывать документ, подтверждающий получение прививок от COVID-19. Такие сертификаты позволят путешественникам не проходить карантин и не предъявлять негативный результат теста на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса стартовала в 111 странах. На 5 марта привито более 279 млн человек.

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