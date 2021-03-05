Никитин прокомментировал заявление Каминской о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”

05.03.2021, 11:22, Новости дня

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Продюсер украинской группы “НеАнгелы” Юрий Никитин вечером 4 марта отреагировал на заявление солистки дуэта Славы Каминской о завершении работы коллектива, второй участницей которого является певица Вика.

“Хочу подтвердить, что проект официально прекращает работу в публичной плоскости. Виктория и Слава начинают свои сольные карьеры. А выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелы” будут только на закрытых (частных) мероприятиях. Удачи нам в наших начинаниях”, – написал продюсер.

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Публикация от Юрии * Никитин (@yuriynikitin)

Вторая участница коллектива, Вика, также вечером 4 марта разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поблагодарила поклонников за внимание к ее творчеству. Певица анонсировала выход сюжета на канале “1+1”, из которого поклонники “многое узнают”.

“Все когда-то заканчивается. И хорошее, и плохое. Самое ценное, что принесли мне эти 15 лет – ваша любовь! Я сделаю все, чтобы и дальше петь”, – написала она.

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Публикация от Виктория Смеюха (@vikanablack)

О прекращении деятельности группы утром 4 марта сообщила одна из солисток коллектива, Слава Каминская.

Группа “НеАнгелы” была основана Никитиным в 2006 году. Партнершей Каминской (настоящее имя – Ольга) является вокалистка Вика (Екатерина Смеюха).

Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

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