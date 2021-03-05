В Украине подготовлено почти 70 тыс. коек для пациентов с коронавирусом – Степанов

05.03.2021, 11:22, Новости дня

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В Украине подготовлено почти 70 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В начале эпидемии было 12 700 условно готовых коек для лечения пациентов с COVID-19. Мы увеличили этот фонд до 69 500. Подключенными к кислороду по всей стране было 3400 коек – и это только на бумаге. В реальности и того меньше. По состоянию на сегодня кислородом оборудована 59 471 койка. Запустили в работу более 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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