 

В Украине подготовлено почти 70 тыс. коек для пациентов с коронавирусом – Степанов

05.03.2021, 11:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине подготовлено почти 70 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В начале эпидемии было 12 700 условно готовых коек для лечения пациентов с COVID-19. Мы увеличили этот фонд до 69 500. Подключенными к кислороду по всей стране было 3400 коек – и это только на бумаге. В реальности и того меньше. По состоянию на сегодня кислородом оборудована 59 471 койка. Запустили в работу более 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В британском соборе появилась «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом

07.08 / Лукашенко: Януковичу я все простил

12.12 / За три месяца в Украине зафиксировали более 22 млн кибератак – СНБО

03.03 / Кроссовер Nissan Magnite бьет рекорды на рынке Индии с ценой в 550 000 рублей

07.09 / Верещук: Сытник должен подчиняться законам Украины

02.07 / Байден обошел Трампа по сбору средств на избирательную кампанию в июне

05.01 / Растворенный в воде CO₂ способствует увеличению количества рыбы в океане

10.12 / В Москве за сутки умерли 77 больных с коронавирусом

16.10 / Найдено новое лекарство от коронавируса

03.11 / Жителям Небраски советуют не голосовать на выборах президента США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска