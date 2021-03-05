Украина отказала в экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе

05.03.2021, 11:22, Новости дня

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Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США Крейга Ленга, который добровольно воевал в рядах “Правого сектора”, а позже и ВСУ, на Донбассе. Об этом 4 марта сообщил адвокат Ленга Дмитрий Моргун в Facebook.

По его словам, 2 марта было опубликовано решение апелляционной инстанции, которая отменила решение об экстрадиции Ленга в США по экстрадиционному запросу.

https://www.facebook.com/dmitry.morgun.3/posts/10218484780622978

Сообщение адвоката стало реакцией на статью в The New York Times об американце. Издание напомнило, что Ленг был обвинен в США в двойном убийстве. Его история привлекла внимание прессы и общественности из-за участия иностранца в военных действиях на Донбассе.

В частности, звучали мнения о том, что не стоит американцу воевать в иностранных вооруженных формированиях и еще и националистических и принимать участие в горячих конфликтах.

В то же время, в издании отмечают, что в Украине националистические группы, такие как Правый сектор, воюют на стороне власти против сепаратистов, которых поддерживает Россия, поэтому любое предположение, что эти организации “экстремистские” может сыграть на руку пропагандистам Кремля. Отмечается, что сторонники РФ пытаются заклеймить войну в Украине и подать ее как борьбу русскоязычных с “неофашистской” властью Киева.

Поэтому апелляционный суд Киева согласился с доводами адвоката Ленга о том, что американец, несмотря на обвинения в убийстве, столкнулся с судебным преследованием в Штатах за его военную службу в Украине. Суд решил, что Ленг имеет право просить об убежище в Украине.

По словам адвоката, несмотря на решение суда Ленга все равно могут депортировать в США, если его ходатайство об убежище отклонят.

Сам Ленг уверяет, что не имеет никаких ультраправых взглядов и не является нацистом.

Ленга задержали первый раз 21 августа 2019 года на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В августе того же года Винницкий апелляционный суд присудил Ленгу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

В сентябре прошлого года Ленга задержали второй раз в Виннице, где он проживает. В ноябре суд постановил экстрадировать его в США.

По информации “Радіо Свобода”, Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к “Правому сектору” на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его.

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным “Радіо Свобода”, $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим президенту Николасу Мадуро.

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