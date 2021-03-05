Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

05.03.2021, 11:20, Разное

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Аналитики популярного сервиса по трудоустройству Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие подарки российские женщины хотят получить на 8 марта. Результат оказался весьма предсказуемым.

Большинство россиянок желают, чтобы им подарили цветы. За них проголосовала каждая пятая (22%) участница опроса. При этом 15% респондентов также назвали их наиболее бесполезным подарком. Помимо них в список самых популярных также попали духи, косметика и различные гаджеты, сообщает телеканал “360”.