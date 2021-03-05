 

Вышедшего на свободу скопинского маньяка не пустили в гостиницу

05.03.2021, 11:20, Разное
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Сотрудники гостиницы в Рязанской области отказались впускать вышедшего на днях на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова. Он провёл в колонии 70 лет.

Насильник попытался вернуться в родной город ночью, чтобы остаться незамеченным. Он забронировал номер в гостинице, но, по словам преступника, сотрудники отеля отказались его пускать. После этого он позвонил в полицию и пожаловался на жестокое обращение и надоедливых журналистов. Позже в СМИ появилась информация о том, что представители гостиницы опровергли факт бронирования
номера
Моховым, сообщает телеканал “360”.



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