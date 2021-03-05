 

Американцы восхитились передвигающимся по пляжу десантным кораблем ВМФ РФ

05.03.2021, 11:18, Разное
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В The National Interest восхитились десантным кораблем ВМФ РФ «Евгений Кочешков». Аналитиков издания удивила его возможность передвигаться по пляжу.
На балансе российского флота находится множество высокотехнологичных кораблей и подводных лодок. Одним из самых перспективных по праву называют проект 12322 «Евгений Кочешков». Его отличительной особенностью являются компактные размеры, наличие в десантном судне воздушной подушки и возможность передвижения по пляжу. Недавно судно вернулось из ремонта и теперь готово к дальнейшей эксплуатации.

Американское издание The National Interest обнародовало статью о российском корабле. Его специалисты, привлеченные к созданию публикации, выразили восхищение десантным судном Военно-Морского Флота России. Особенно поразила экспертов способность «Евгения Кочешкова» не просто передвигаться, но и обходить малогабаритные препятствия. Так, судно может легко преодолевать траншеи, рвы и канавы. Также может десантный корабль передвигаться по минным полям и болотам.

Стоит отметить, что около 70% береговых линий могут подходить для использования боевых единиц. «Евгений Кочешков» стал частью Балтийской флотилии ВМФ РФ уже порядка трех десятилетий назад, с конца 1990 года. При водоизмещении в 555 тонн, корабль развивает скорость до 60 узлов, а его дальность действия превышает 300 километров. Его размеры превышают традиционные параметры такого типа судов, они поразили американцев вместе с ходовыми характеристиками. Также очень широк его функционал, десантный корабль способен провести операцию на прибрежной территории противника в условиях сложного рельефа. Проект 12322 предназначен также для перевозки техники, орудий и боевого состава.

Источник: politros.com



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