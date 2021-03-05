 

“Не всем плюют в лицо”: Мирослава Карпович прокатилась на верблюде в Дубае

05.03.2021, 11:18, Разное
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Известная российская актриса Мирослава Карпович прокатилась на верблюде, находясь на отдыхе в Дубае. Фотографию с животным она обнародовала в социальной сети Instagram.
В описании к новому посту Мирослава Карпович выразила благодарность всем, кто поздравил ее с 35-летием. Она заявила, что получила океан тепла, чувств, понимания и положительных эмоций. Звезда ситкома «Папины дочки» почувствовала, что ее любят и поддерживают. Находясь в Дубае, избранница Павла Прилучного посылает всем лучи добра.

Говоря о своей встрече с верблюдом, Карпович заявила, что он был крайне любезным – актриса не получила плевок в лицо. Павла Прилучного актриса поблагодарила за урок езды и красивые кадры, получившиеся на закате.

За день до поездки в Дубай Мирослава Карпович организовала скромную вечеринку по случаю 35-летия. На празднике она появилась в коротком платье черного цвета. Самый запоминающийся подарок имениннице сделал Павел Прилучный, который пригласил ее полетать на вертолете над Москвой. Когда пилот поднял воздушное судно вверх, актриса увидела на снегу надпись с признанием в любви.



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