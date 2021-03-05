 

В Google разрабатывается устройство «Росомаха» для улучшения слуха

05.03.2021, 11:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дочерняя компания корпорации Google работает над созданием устройства для обострения слуха. Разработка получила название «Росомаха» в честь одноименного героя комиксов, обладавшего отменным слухом.
Поскольку устройство разрабатывается в условиях повышенной секретности, подробности о его технических характеристиках отсутствуют. Известно, что проектировать его начали в 2018 году, и с тех пор руководству компании Google были продемонстрированы несколько прототипов прибора.

На сегодняшний день разработка находится на начальной стадии. Устройство для обострения слуха будет относиться к гаджетами дополненной реальности. Его оборудуют большим количеством датчиков и микрофонов, а внешне он будет неотличим от обычных наушников. Гаджетом удастся воспользоваться для концентрации внимания на определенном собеседнике, если диалог ведется в условиях сильного шума.

Источник: 3dnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / «Да, разожралась»: Анна Семенович прокомментировала свой вес

29.12 / Более половины взрослых китайцев сегодня имеют избыточный вес. Это больше людей, чем все население США

13.09 / Мнение: Вынос Ленина вместе с Мавзолеем, репрессии за опечатку и утечка мозгов из Минска

08.10 / Офтальмолог дал рекомендации по сохранению здоровья глаз на долгие годы

19.12 / Мнение: Прививка от Covid-19

20.08 / Психолог назвал слабости переживающего неудачи Лукашенко

21.07 / Книжная полка британской королевской семьи: что читают Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Елизавета II и юные наследники

27.08 / Мнение: Если бы Зеленский был Трампом

31.08 / В “Городе на реке Тушино-2018” открылся детский сад

16.07 / Личное: Любовь с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска