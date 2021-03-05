В Google разрабатывается устройство «Росомаха» для улучшения слуха

05.03.2021, 11:18, Разное

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Дочерняя компания корпорации Google работает над созданием устройства для обострения слуха. Разработка получила название «Росомаха» в честь одноименного героя комиксов, обладавшего отменным слухом.

Поскольку устройство разрабатывается в условиях повышенной секретности, подробности о его технических характеристиках отсутствуют. Известно, что проектировать его начали в 2018 году, и с тех пор руководству компании Google были продемонстрированы несколько прототипов прибора.

На сегодняшний день разработка находится на начальной стадии. Устройство для обострения слуха будет относиться к гаджетами дополненной реальности. Его оборудуют большим количеством датчиков и микрофонов, а внешне он будет неотличим от обычных наушников. Гаджетом удастся воспользоваться для концентрации внимания на определенном собеседнике, если диалог ведется в условиях сильного шума.

Источник: 3dnews.ru