Мишустин осмотрел коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирске

05.03.2021, 11:08, Новости дня

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Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН, где ему показали электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, который является первой частью Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Директор института, академик РАН Павел Логачев продемонстрировал Мишустину коллайдер. «Здесь получено в районе 20% всех числовых значений, которые входят в современную физику элементарных частиц. Здесь с лучшей точностью измерены массы около половины всех известных элементарных частиц», – рассказал он. По словам Логачева, именно на этом коллайдере впервые был разработан сам метод встречных пучков, когда сталкивается материя и антиматерия, а также множество технических и физических находок, которые позволили осуществить этот уникальный метод, передает ТАСС.

«Сегодня в этом месте проводится самый яркий и самый интересный эксперимент по поиску «новой физики», той самой физики, которая выходит за рамки современной теории стандартной модели», – сообщил Логачев. Половину эксперимента проводят новосибирские ученые-ядерщики, вторую половину – физики в лаборатории Фермилаб под Чикаго.

Также Мишустин осмотрел два зала, где находятся части коллайдера. Кратко ему описали схему формирования пучков электронов и позитронов, а также места их столкновения в коллайдере. Премьер также ознакомился с выставкой экспериментального опытного производства института. В частности, ему показали узлы высокочастотного резонатора для строящегося в Дубне коллайдера тяжелых ионов NICA, импульсный квадрупольный магнит, катодный узел.

Вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин обратил внимание главы правительства на то, что в РФ всего две производственных площадки такого уровня. Все они были созданы в 60-х годах прошлого века. «Сейчас нужен скачок, новый рывок. Для этого запущена по инициативе президента большая федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры», – сказал он, отметив, что должны быть созданы установки класса мегасайенс. «Производственная база у нас хорошая, но она решает задачи сегодняшнего дня, а нам нужна база, которая должна решать завтрашний день», – подчеркнул Нарайкин.

Он добавил, что 30% российского вклада в производство Большого Андронного коллайдера сделано на производственной базе Курчатовского института и примерно столько же на базе Новосибирского института ядерной физики. Однако, по словам ученого, есть большие заделы в плане цифровизации и роботизации. Он продемонстрировал Мишустину ролик о том, как работает современная программная среда, которой совместно пользуются десятки исполнителей, просчитывая весь жизненный цикл изделия в цифровом виде.

В то же время Логачев рассказал премьеру о том, как в этом учреждении науки готовятся новые научные открытия и создаются новые технологии, а также разрабатываются практические применения всей техники, разработанной для фундаментальных научных исследований. «Это наша миссия, поэтому у нас есть большое экспериментальное опытное производство, которое интегрировано в научный коллектив института, то есть наши научные сотрудники работают напрямую с рабочими, с мастерами, с технологами, с конструкторами и на горизонтальных связях фактически создают новые технологии, новые приборы и устройства», – рассказал ученый. По его словам, разработки института используются в том числе в ядерной медицине, передает РИА «Новости».

Логачев подчеркнул, что заниматься наукой можно только в творческом режиме, а для творческих людей очень важно верить в то, что они делают. «Именно поэтому очень важно все решения на уровне института согласовывать с мнением коллектива в том плане, что люди должны верить в то, что они делают и считают для себя правильным. Для этого существует специальная атмосфера в институте – атмосфера доверия и репутационной ответственности: если человек берется за какой-то проект, то он, прежде всего, отвечает своей репутацией. Это самая сильная форма ответственности, потому что у ученых ничего дороже репутации нет», – заметил он.