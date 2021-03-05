«ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет

05.03.2021, 11:08, Новости дня

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Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, информирует Роспотребнадзор.

«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

«ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.

Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».