 

«ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет

05.03.2021, 11:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, информирует Роспотребнадзор.

«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

«ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.

Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Рубль вырос к доллару

10.08 / “Не кабинетный теоретик, а настоящий боевой офицер с большим опытом”. Зеленский представил главу военной разведки

23.10 / Экс-сотрудник МВД Беларуси Гаравский рассказал в Женеве об убийствах оппонентов Лукашенко

12.08 / Чехия призвала ЕС отреагировать на беспорядки в Белоруссии

13.12 / Олешко рассказал о секрете написания стихов Гафтом

03.11 / Тимошенко заявила о начале «настоящего террора» на Украине

27.09 / Симоньян сообщила, кто первым не из россиян прошел вакцинацию от коронавируса

20.01 / Stern – «неприемлемо» и «недопустимо» — в Германии отреагировали на новые санкции США против «Северного потока — 2»

11.08 / Трамп заявил о готовности пригласить Россию на саммит G7 в США

08.12 / «Защищали нас 30 лет» – бывшие российские и западные военные и чиновники призвали восстановить контакты России и НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска