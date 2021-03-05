Начались работу по реставрации фонтана в Карякинском саду

05.03.2021, 6:06, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В Рыбинске началось реставрация одного из старейших фонтанов Рыбинска.

Много лет раритетная конструкция не функционировала и разрушалась. В этом году его восстановят за счет средств местного бюджета. Планируется, что пуск фонтана состоится в начале лета.

Реставрацию фонтана выполняет лицензированная организация. Фирма «МАН» имеет большой опыт работы с памятниками истории и архитектуры не только в Рыбинске. Первоначально планировалось, что чугунную чашу фонтана снимут и будут восстанавливать в условиях мастерской. Но от этих планов пришлось отказаться.

– Сама чаша состоит из нескольких частей, но соединена между собой достаточно сложно. Нет видимых соединений, в связи с этим снять просто с помощью крана чашу не получиться. Мы приняли решение: сначала расчищаем на месте. Это удобнее, – рассказал директор ООО «МАН» Андрей Маслов.

Клеймо на фонтане говорит о том, что он был отлит на петербургском заводе «короля чугуна» Франса Сан-Галли. В настоящий момент специалисты очищают чугунную чашу от слоев краски. За сто лет фонтан как минимум четыре раза менял цвет: был золотым, серебряным, голубым и бежевым. Всю эту наслойку удаляют с помощью специальной жидкости и скребка. Полностью очистить чугун, чтобы стали видны все мелкие детали, рассчитывают за две недели.

– В целом вся чаша и стойка сохранились неплохо. В одном месте не хватает элементов – чугунного листочка и айвы. Мы все очистим, сделаем слепок, и по нему отольем новый и закрепим на нужном месте. Частично сохранились гвоздики – это рассекатели воды, их тоже будем восстанавливать, – пояснил Андрей Маслов.

Кроме возвращения фонтану изначального вида специалистам предстоит провести ремонт всех инженерных коммуникаций сооружения. Снабжать фонтан водой будут две трубы: одна – верхнюю чугунную чашу, другая – нижнюю – бетонное кольцо. Фонтан сможет работать в двух режимах.

Бетонную чашу фонтана также разберут и воссоздадут вновь на месте, облицуют заново. Её цвета будут перекликаться с элементами мостика, восстановленного в 2020 году.

Пресс-служба администрации города Рыбинска