При пандемии коронавируса стали чаще встречаться белая горячка и родственные ей расстройства

05.03.2021, 11:04, Разное

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Пандемия COVID-19 сопровождается увеличением потребления алкоголя.

Особенно острой эта проблема была во время локдаунов. Врачи сообщали, что в больницы стало поступать больше пациентов с алкогольной болезнью печени.

– Существовали опасения, что связанные с пандемией стресс, ограничения и снижение доступа к реабилитационным службам могут привести к увеличению потреблению алкоголя, появлению новых случаев алкоголизма и ухудшения состояния алкоголиков. Однако это влияние было сложно оценить, – сказал доктор Терри Хорток (Terry Horton), заведующий отделением наркологии больницы Кристиана Кээ (Christiana Care), соавтор нового исследования.

Алкогольный абстинентный синдром (ААС) развивается, у людей, которые прекратили пить алкоголь после длительного злоупотребления им. Он встречается примерно у 8% госпитализированных больных с алкоголизмом. Его первые признаки могут появиться спустя шесть часов после последней выпивки. Симптомы: тревожность, дрожь в руках, потливость. Через 10-72 часов могут развиться галлюцинации, рвота, повышается артериальное давление и случаются приступы, похожие на эпилептические. Одно из тяжелых проявлений ААС – белая горячка.

Авторы нового исследования предположили, что с началом пандемии коронавируса ААС стал чаще встречаться у пациентов в больницах. Чтобы проверить это, они проанализировали данные больницы Кристиана Кээ за 2018-2020 годы.

С января по сентябрь 2020 года ААС у пациентов больницы встречался на 34% чаще, чем в те же месяцы 2019 года. Наибольшей эта разница была в период, который пришелся на период после локдауна (после 1 июня).

Развитие ААС может занять до 24 часов, поэтому ученые учитывали состояние пациентов не только при поступлении в больницу, но и в течение ближайших нескольких дней после этого.

– Усиление внимания для выявления алкогольного абстинентного синдрома и систематический скрининг госпитализированных пациентов будет очень важной мерой, если течение пандемии снова ухудшится и будут новые локдауны, – считает Рэм Шарма (Ram Sharma), соавтор исследования.