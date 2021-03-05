 

После нападения на семью в коттедже в Нижегородской области завели дело бандитизме

05.03.2021, 10:46, Новости дня
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Двое братьев и их сообщник предстанут перед судом за разбойное нападение на жителей Нижегородской области, возбуждено уголовное дело о бандитизме, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Главным следственным управлением ГУМВД РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ (бандитизм) в отношении троих участников преступной группы, которые ранее уже обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)», – говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным ведомства, в декабре 2020 года злоумышленники, скрыв свои лица в масками-балаклавами, под угрозой пистолета и обреза ружья, связали хозяев коттеджа, а их пожилую родственницу заперли в соседней комнате, после чего похитили из коттеджа крупную сумму денег, дорогостоящие шубы и часы. 

В рамках следствия установлено, что обвиняемые в вооруженном разбойном нападении заранее планировали его и создали банду специально для совершения нападений на жителей региона, с целью завладения имуществом и денежными средствами потерпевших. Согласно материалам уголовного дела, организатором преступления оказался 43-летний житель Нижнего Новгорода, ранее уже судимый за совершение преступлений против собственности, в том числе – за разбой. В сообщники он выбрал 47-летнего друга детства и своего 45-летнего брата. 

В настоящее время все фигуранты уголовного дела содержатся под стражей. За совершение преступления в составе банды им может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники силовых структур задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане – участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. 



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