 

В РФ выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса

05.03.2021, 10:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 11 024 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1757, Санкт-Петербурге – 983, Московской области – 750. Всего в стране выявлено 4 301 159 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 885 321 человек, из них 15 464 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 462 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 88 285 человека.

Накануне, 4 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 385. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 361.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Действующий мэр Краматорска проиграл во втором туре выборов – теризбирком

06.02 / Аваков: У нас есть основания полагать, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков

15.12 / «Слишком много белых мужчин» — в британском музее решили исправить расовый перекос среди работ карикатуристов

30.11 / В Англии в период локдауна число случаев заражения COVID-19 снизилось на 30% – исследование

09.10 / ВТО впервые возглавит женщина

19.10 / Деркач: Блокировка моего Facebook-аккаунта – вмешательство в выборы в Украине и давление на следствие

02.03 / США понадобилась всеобъемлющая стратегия против Китая

31.07 / На учениях ВМС США у берегов Калифорнии погиб военный, восемь пропали без вести

28.10 / В Борисполе, где от COVID-19 умер действующий мэр, должны пройти повторные выборы – Айвазовская

01.07 / Памфилова заявила о подготовке провокаций на голосовании по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска