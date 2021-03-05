В РФ начнут продажи обновленного KIA Picanto

05.03.2021, 10:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Южнокорейская компания Kia объявила о начале продаж на российском рынке нового хетчбэка Kia Picanto.

Напомним, серийное производство автомобиля осуществляется на отечественном заводе в Калининграде. Покупателям доступны пять комплектаций, включая спортивное исполнение. Кроме того, стоимость автомобиля составит около 819 тысяч рублей в базовой комплектации. В максимальном исполнении цена минивэна достигает 1,11 млн рублей.

Отличить новинку Picanto можно по форме бамперов, решетке радиатора, противотуманкам, а также увеличенным колесным дискам. Под капотом установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 67 л.с. Также появится усовершенствованная версия с 1,2-литровым агрегатом, который выдает 84 л.с. мощности.