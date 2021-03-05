 

Мнение: Миссия “Tianwen-1”. Снимки поверхности Марса

05.03.2021, 10:36, Разное
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Фотографии поверхности Марса сделанные китайским аппаратом Tianwen-1 с высоты 330-350 км от поверхности Красной планеты. Сам аппарат после орбитальных исследований, летом этого года должен совершить посадку на Марсе. В целом, китайская миссия на Марс пока что развивается успешно, но ключевым моментом будет именно мягкая посадка и высадка марсохода, что позволит Китаю напрямую конкурировать США в исследовании поверхности Марса, где с февраля работает американский марсоход Perseverance.

PS. В США успешно запустили ракету Falcon 9 c партией спутников Starlink. США последовательно строят сеть спутников, которая с одной стороны позиционируется как средство обеспечения интернета в удаленных районах, но с другой стороны, расширяет возможности Пентагона по цифровизации поля боя.

PS2. У нас вчера анонсировали разработку аппарата, который должен в 2029-м году отправится исследовать Венеру.
Всего предполагается отправить 3 станции к Венере – в 2029-м, 2031-м и 2034-м годах.
Сейчас станция "Венера-Д" находится на стадии проектирования. Советская программа исследования Венеры, которая развивалась более 20 лет, приказала долго жить в Перестройку и "святые 90-е".

Источник: Colonel Cassad



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