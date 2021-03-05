Совет судей по рекомендации Авакова изменил место съезда. Туда планировали прийти сторонники Стерненко

05.03.2021, 10:34, Новости дня

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Совет судей Украины решила перенести место своего съезда с Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, который расположен на Майдане Независимости, в “Президент Отель”. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Совета судей.

Отмечается, что основанием для изменения места проведения съезда стало письмо министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором Совету судей Украины рекомендовали изменить место проведения съезда из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума.

Съезд судей Украины состоится 9–11 марта 2021 по адресу: город Киев, улица Госпитальная, 12, (Конгресс-Холл гостиницы “Президент Отель”). Съезд начнет работу в 10.00.

Вероятно, перенос места проведения съезда связан с тем, что на 9 марта анонсирована акция сторонников одесского активиста Сергея Стерненко. После переноса места съезда акцию также перенесли на Госпитальную, 12, о чем сообщается на Facebook-странице Автомайдана, который является одним из организаторов.

https://www.facebook.com/automaidan/posts/4075568169121167

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. 27 февраля в Киеве снова состоялся митинг в поддержку активиста. Он прошел без нарушений.

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