В США допустили ввод новых санкций против участников проекта “Северный поток – 2”

05.03.2021, 10:34, Новости дня

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США не исключают дальнейших мер против компаний, которые строят трубопровод “Северный поток – 2”. Об этом 4 марта сказал на брифинге представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Стенограмма его выступления опубликована сайте Госдепа.

Прайс напомнил, что после предыдущего предоставления отчета в Конгресс США в очередной список санкций попало судно-трубоукладчик “Фортуна” и его владелец, компания “КВТ-РУС”.

“Госдепартамент провел анализ и установил, что “Фортуна” занимается именно тем видом деятельности, который запрещен законом “О защите энергетической безопасности Европы”, – сообщил он.

По его словам, каждые 90 дней Госдеп должен предоставлять Конгрессу новости по анализу и решениям о том, какая деятельность по проекту “Северный поток – 2” попадает под санкции.

“Если мы установим, что другие организации занимаются деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе, мы сообщим об этом в следующем докладе. Возможно, он будет в мае”, – отметил Прайс.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

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