 

Иммунолог Беркун оценил реальные риски повторного заражения COVID-19

05.03.2021, 10:30, Разное
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Врач-иммунолог Яков Беркун оценил вероятность повторного заражения COVID-19. По его словам, процент инфицирования людей второй раз практически не снижается и составляет 0,01. Аналогичного мнения придерживаются исследователи из Катара, государства с небольшим количеством населения и высоким уровнем инфицирования в первую волну пандемии.
На протяжении года коронавирус во второй раз подхватил примерно один человек. В рамках другой научной работы исследователи анализировали состояние тех, у кого присутствовали антитела с подтвержденным диагнозом. Специалисты проверили, какое время у пациентов сохранялся иммунитет к COVID-19. В среднем получилось, что повторно заразился один человек на тысячу.

Этот устойчивый показатель позволил ученым из США построить модель, на основании которой они сделали вывод, что в будущем COVID-19 будет вести себя так же, как и другие виды коронавирусных инфекций.

Новый тип коронавируса несет опасность для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Эпидемиологическая ситуация улучшится по мере того, как будет вакцинироваться население в мире. Прививки важны для того, чтобы проявлялся коллективный иммунный ответ. Как только пожилые люди вакцинируются, вирус станет распространяться среди детей в форме обычного ОРВИ.

Источник: ria.ru



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