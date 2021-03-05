 

Жена Мамаева рассказала о розданных с ее телефона десятках фальшивых интервью

05.03.2021, 10:30, Разное
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Супруга российского футболиста Павла Мамаева заявила, что с ее телефона и от ее имени некая жительница раздала десятки фальшивых интервью. Алана Мамаева призвала не относиться всерьез к этим словам, поскольку они не имеют отношения к ней.
Сообщение об этом появилось в Stories в Instagram-аккаунте Аланы Мамаевой. Юлия Дзуцева получила доступ к ее телефону и с него начала раздавать интервью. Журналистам она сообщала, что является ее подругой, но на самом деле это не так и они никогда знакомы не были.

Алана Мамаева не может объяснить, почему Юлия Дзуцева так поступила. Она полагает, что та «раздала интервью», поскольку с ней не хотели общаться. А теперь ей поступают жуткие новости, приводящие ее в состояние шока. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что 3 марта в СМИ появились сообщения, что супругу Павла Мамаева госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Однако позднее Алана Мамаева опровергла эти новости, заявив, что никто ее в больницу не увозил.

Источник: www.sport-express.ru



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