Глызин из «Веселых ребят» рассказал о шумных вечеринках в люксе молодой Пугачевой

05.03.2021, 10:30, Разное

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Российский певец Алексей Глызин из группы «Веселые ребята» признался, что в молодости Алла Пугачева устраивала шумные вечеринки в своем люксе. Среди гостей присутствовали разные музыканты, но в основном все они были из коллектива Примадонны.

Знакомство Алексея Глызина и Аллы Пугачевой произошло в тот период, когда певица искала музыкантов с профессиональными инструментами. А у него на тот момент имелась гитара Gibson Les Paul. Он продемонстрировал ей свое умение играть на гитаре, а Алле Пугачевой его выступление понравилось, поэтому они начали сотрудничать.

Музыканты, которым удалось пробиться в коллектив Аллы Пугачевой, боготворили и обожали ее. Певица в свою очередь вела себя демократично. Иногда она позволяла себе быть очень жесткой, но не обходилось без шумных вечеринок в ее люксах. По словам Глызина, жили они одной большой и дружной семьей.

Позднее 67-летнего певца пригласили выступать в группу «Веселые ребята». Алла Пугачева не только не стала устраивать скандал, но даже одобрила работу Алексея Глызина в другом коллективе.

Источник: sobesednik.ru