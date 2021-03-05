Пациенты с одной из форм лейкемии могут не выздоравливать от COVID-19 месяцами

05.03.2021, 10:16, Разное

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Группа исследователей из США описала три клинических случая продолжительного COVID-19 среди пациентов. Примечательно, что «неубиваемый» коронавирус выявлен не только у взрослых, но и у детей.

В одном случае пятилетняя девочка была госпитализирована в больницу с жалобами на боли в животе и потерю аппетита. ПЦР-тест подтвердил коронавирус, а дальнейшие обследования выявили у маленькой пациентки острую B-клеточную лейкемии — одна из форм рака крови, при которой организм практически перестает вырабатывать B-клетки, необходимые для формирования иммунного ответа. Коронавирус оставался в ее организме в течение трех месяцев, после чего лабораторные тесты подтвердили ее выздоровление от инфекции.

У другого пациента, мальчика пяти лет, В-клеточная лейкемия была подтверждения еще до заражения, он проходил курс химиотерапии. Мальчик попал в больницу с высокой температурой, тахикардией и дыхательной недостаточностью, ему потребовалась кислородная поддержка. SARS-Cov-2 оставался в его организме в течение 196 дней, легочные поражения сохранялись до 250 дней.

Самый тяжелый случай пришелся на взрослого пациента, молодого человека 20-25 лет. Ему был поставлен тот же онкодиагноз за полгода до заражения коронавирусом. Одновременно с лечением от COVID-19 он получал химиотерапию, однако инфекция в его организме остается больше 250 дней вместе с тяжелыми симптомами. За это время у пациента случилось несколько обострений COVID-19, в какой-то момент ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

Все пациенты получали большие дозы ремдесивира — противовирусного препарата, который в том числе применяется для лечения COVID-19. При его применении инфекция исчезает из организма примерно на восьмой день лечения, но в этих случаях этого не произошло.

Авторы исследования предположили, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, в том числе на фоне онкозаболеваний, вирус может оставаться в организме продолжительное время без выработки иммунного ответа.

«Продолжительное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител из-за новых мутаций», – написали ученые.