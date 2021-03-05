Мнение: Внутренний терроризм

05.03.2021, 10:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Washington Post сравнила антипрививочный экстремизм с внутренним терроризмом. Тема борьбы с терроризмом оказалась настолько благодатной, что даже сейчас, когда международный терроризм практически выпал из новостной повестки, использование привычного пугала оказывается вполне эффективным.

Абстрактная угроза хороша тем, что трактовать ее можно предельно широко, подгоняя под нее все, что потребует политическая целесообразность. Международный терроризм прекрасно отвечал всем требованиям как раз тем, что у него нет строгого и признанного всеми определения. А потому каждое национальное правительство трактует его в рамках своих политических интересов, модифицируя это определение под конкретные задачи, решаемые на текущем этапе.

“Внутренний терроризм” – это точно такой же никому неизвестный зверь. И определяется он тоже в рамках революционной целесообразности. Демпартия США, совершив фактически цветную революцию в Штатах, как и все революционеры, столкнулась с тем, что существующее правовое пространство недостаточно для борьбы и расправы с политическими противниками. А потому создан инструмент, решающий эту задачу. То, что он размыт и неконкретен, является его несомненным достоинством: теперь внутренним террористом можно объявить кого угодно. Не слишком беспокоясь о доказательствах. Какие могут быть доказательства в вопросах обеспечения безопасности? Враг на пороге, а вы тут со своей бюрократией.

Борьба с коронавирусом стала инструментом, с помощью которого финансовая глобальная олигархия пытается похоронить старый порядок и создать новый. Поэтому любой, кто пытается встать у нее на пути – враг. А с врагом, как известно, не договариваются, его уничтожают. Поэтому и требуется формулировка обвинения, позволяющая однозначно обвинить практически любого и практически за что угодно.

Это универсальная схема, работающая на этапе максимально ожесточенной борьбы за власть, то есть, в процессе перехода от одного устойчивого состояния социальной системы к другому. Потом, когда это состояние будет достигнуто, потребность в революционных методах отпадет, и наоборот – потребуется максимально строго подойти к вопросам законности. Но не сейчас.

—