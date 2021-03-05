 

Россиянки назвали самые бесполезные подарки на 8 Марта

05.03.2021, 9:56, Новости дня
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Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта: они оказались в списке как желанных, так и самых бесполезных подарков, свидетельствуют данные опроса Superjob.

По данным опроса, каждая пятая гражданка России (22%) хотела бы получить цветы на Международный женский день. При этом 15% респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который получали в этот праздник, передает РБК. 

Самыми желанными подарками россиянки назвали парфюмерию и косметику (7%), деньги, телефон или иной гаджет (6%). Помимо этого, респондентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосовали по 5% опрошенных.

Еще по 2% женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же число высказалось за сладости, мебель, подарочные сертификаты в спа, на обучение или фитнес. Столько же женщин обрадовались бы приглашению на романтический вечер или отдыху от повседневных забот.

Самыми бесполезными подарками россиянки назвали кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, а также дешевую парфюмерию и косметику. В этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи, брелоки и сувениры.

В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных округов страны.

Ранее сообщалось, что около половины российских мужчин готовы потратить 10 тыс. рублей на подарки женщинам к 8 марта, а около 12% выделят на эти цели сумму от 20 тыс. рублей. 



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