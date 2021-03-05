«Скопинского маньяка» отказались заселять в гостиницу

05.03.2021, 9:56, Новости дня

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Сотрудники гостиницы «Верда» в Скопине отказались заселять вышедшего на свободу Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», по причине ремонта и отсутствия мест, сообщили в гостинице.

В гостинице подтвердили, что Мохов приехал примерно в 3.30 5 марта. «У нас ремонт, сколько было номеров, все заняты, а эти все на ремонте. И они ушли, не знаю, в какой он поселился», – сообщили РИА «Новости» в гостинице.

Отмечается, что заранее номер в гостинице не бронировался.

Ранее сообщалось, что житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», якобы нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.