 

США подняли стоимость коммерческих услуг на МКС в семь раз

05.03.2021, 9:56, Новости дня
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НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю, следует из данных, опубликованных на сайте космического агентства.

Там отмечается, что с 25 февраля начала действовать новая стоимость услуг, которая «отражает полное возмещение стоимости ресурсов НАСА». До этого действовали низкие цены, которые «стимулировали рынок», передает РИА «Новости».

Стоимость доставки 1 кг груза на МКС возросла с 3 до 20 тыс. долларов, а возвращение на Землю 1 кг теперь обойдется коммерческим компаниям в 40 тысяч вместо 6 тысяч. За час времени астронавта на МКС, потраченного на выполнение коммерческих экспериментов, придется заплатить 130 тысяч вместо 17,5 тыс. долларов.

Ранее в НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС.



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