 

Audi отзывает в РФ 238 кроссоверов Audi Q3 из-за дефекта

05.03.2021, 9:48, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о намерении отозвать на российском рынке кроссоверы Audi Q3.

Специалисты ранее обнаружили неисправность в функции аварийного вызова, что и послужило причиной для последующего отзыва 238 экземпляров, которые продали в 2020-2021 годах. Всем владельцам отзываемой техники предлагается проверить свои машины на предмет соответствия стандарту важной опции, повышающей степень безопасности автомобиля.

В настоящее время на сайте Росстандарта уже предложена база, по которой можно осуществить проверку своего транспортного средства на предмет вероятной ошибки в важной опции. Все работы по устранению дефекта будут осуществляться совершенно бесплатно.



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