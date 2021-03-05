 

Компания Changan начала продажи обновленного кроссовера CS35 Plus

05.03.2021, 9:48, Новости дня
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Известная китайская компания Changan объявила о начале продаж на российском рынке нового паркетника Changan CS35 Plus.

Рестайлинговый экземпляр выгодно отличается по решетке радиатора, светодиодным фарам, а также модернизированным бамперам и противотуманкам. Кроме того, в салоне автомобиля предусмотрели цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Также данный автомобиль получит ряд новых опций, которые не были анонсированы производителем.

Отметим, новинка получила в базовой комплектации 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 128 л.с. Покупателям на выбор предоставлены комплектации с 5-ступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором. Первые экземпляры Changan CS35 Plus поступят на китайский рынок до конца текущего месяца.



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