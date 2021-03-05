Степанов назвал области, где могут ввести “красную” зону

05.03.2021, 9:44, Новости дня

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В четырех областях Украины могут в ближайшее время ввести “красную” зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала “1+1” 4 марта.

Он напомнил, что сейчас в “красной” зоне находятся Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

“Что у нас вызывает обеспокоенность по уровню госпитализаций – Винницкая область… Есть обеспокоенность по поводу Николаевской области, Львовская область, но там по другому показателю, находятся на “оранжевом” уровне. В то же время самая большая загруженность коек с кислородом – в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область, потому что по динамике, которая там развивается, она тоже близка к тому, чтобы войти в “красный” уровень эпидемической опасности”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области находятся в “красной” зоне, а Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, и Тернопольская – в “оранжевой”.

В Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель. По состоянию на 1 марта в области, по данным ОГА, были заняты 82,7% коек, развернутых для больных COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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