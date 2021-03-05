 

Степанов назвал области, где могут ввести “красную” зону

05.03.2021, 9:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В четырех областях Украины могут в ближайшее время ввести “красную” зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала “1+1” 4 марта.

Он напомнил, что сейчас в “красной” зоне находятся Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

“Что у нас вызывает обеспокоенность по уровню госпитализаций – Винницкая область… Есть обеспокоенность по поводу Николаевской области, Львовская область, но там по другому показателю, находятся на “оранжевом” уровне. В то же время самая большая загруженность коек с кислородом – в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область, потому что по динамике, которая там развивается, она тоже близка к тому, чтобы войти в “красный” уровень эпидемической опасности”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области находятся в “красной” зоне, а Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, и Тернопольская – в “оранжевой”.

В Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель. По состоянию на 1 марта в области, по данным ОГА, были заняты 82,7% коек, развернутых для больных COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Международные резервы Украины сократились на $4,7 млн в ноябре – Нацбанк

27.08 / Украина направила ноту РФ в связи с визитом Путина в Крым

27.08 / В Керчи ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

11.08 / Беларусь: насилие со стороны властей продолжается

17.07 / Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

11.11 / Кириенко заявил о создании рабочей группы для развития креативных индустрий

04.01 / Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС

04.11 / Бренд Renault представил обновленный минивэн Trafic

19.11 / Новая заплатка на МКС не устранила утечку воздуха

13.01 / Россиянам рассказали о новых уловках интернет-мошенников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска