SpaceX согласилась запустить в космос украинский спутник – нардеп

05.03.2021, 9:44, Новости дня

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Украина предварительно согласовала с американской компанией SpaceX условия контракта о запуске в космос украинского спутника “Січ-2-30 (2-1)”. Об этом 4 марта в Facebook сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, на прошлой неделе члены комитета вместе с представителями Государственного космического агентства завершили очередной этап переговоров по SpaceX.

“Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией”, – отмечает Наталуха.

По словам нардепа, цена контракта равна $1 млн, и это “в восемь раз ниже той цены, которая была запланирована с самого начала”.

“Дальше – главный исполнитель проекта, конструкторское бюро “Южное”, может уже до конца этой недели подписать контракт, Министерство стратегической промышленности должно подготовить все необходимые документы для авансирования и сфокусироваться на окончательном решении тех технических проблем, которые еще остались для запуска”, – добавил он.

https://www.facebook.com/natalukha/posts/10158296426678253

Миллиарды гривен и переговоры с Маском. Что известно о спутнике “Січ 2-30”, который хотят запустить к 30-летию независимости Украины

Разработка спутника “Січ-2-1” началась в 2013 году. Как сообщается на сайте КБ “Южное”, спутник “Січ-2-1”, который позже был переименован в “Січ-2-30”, разрабатывается в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины и предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длины электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли.

Сначала его планировали запустить в 2015 году с бразильского космодрома, но космодром так и не был построен.

1 февраля 2021 года вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству стратегических отраслей промышленности вывести на орбиту собственный спутник к 30-й годовщине Независимости Украины.

12 февраля Уруский сообщил, что Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника и украинский космический аппарат практически готов, он требует анализа и технических проверок готовности к запуску.

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