 

В Офисе генпрокурора назвали количество случаев домашнего насилия в Украине в январе и феврале

05.03.2021, 9:44, Новости дня
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В Украине за январь и февраль текущего года зарегистрировано 700 правонарушений по статье о домашнем насилии, половину из них передали в суд. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода” 4 марта.

За указанный период 374 мужчин и 13 женщин совершили правонарушения по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие), отметили в Офисе генпрокурора. Статья предполагает наказания в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, ареста до шести месяцев, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы до двух лет.

В 2020 году зарегистрировали 3037 преступлений в рамках данной статьи, 1829 из них направлено в суд. Перед судом за домашнее насилие в этом году предстали 1727 мужчин и 57 женщин, рассказали в ведомстве. В 2019 году зарегистрировали 1563 таких правонарушениях, из них 759 направили в суд.

Верховная Рада на заседании 3 февраля приняла в первом чтении законопроект. Документ предполагает повышение штрафов за домашнее насилие со 170–680 грн до 17–68 тыс. грн.

В Нацполиции Украины говорили, что за 10 месяцев 2020 года в ведомство поступило 174,4 тыс. заявлений о домашнем насилии. В то же время за весь 2019 год правоохранители получили 113,8 тыс. таких заявлений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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