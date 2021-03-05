 

Украинская прокуратура сообщила о подозрении участнику “самообороны Крыма”

05.03.2021, 9:44, Новости дня
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Украинская прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма”. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК 4 марта.

Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, будучи участником вооруженного формирования “самооборона Крыма”, в течение февраля-марта 2014 года, вооруженный, проходил “службу” на незаконно созданном блокпосту при въезде в Армянск в АР Крым, у “Крымского Титана”, – сообщили в прокуратуре.

Мужчина, по данным следствия, незаконно проверял документы, обыскивал транспортные средства и участвовал в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Участнику НВФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Он объявлен в розыск.

Россия оккупировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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