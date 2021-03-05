 

Аваков: Когда мы освободили Маркива, я подумал: “Вот теперь можно уволиться”

05.03.2021, 9:44, Новости дня
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В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в день, когда апелляционный суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, смог расслабиться только тогда, когда самолет вылетел в Украину. 

Он вспомнил, что суд вынес решение в конце рабочего дня.

“Мы получаем правильное решение. Все радуемся, радуемся, радуемся, а потом я говорю: “Слушайте: а когда Маркива можно забрать?” Хватаю адвоката, подхожу… Тот подходит к секретарю суда. Тот говорит: “Ну, слушайте, сейчас уже время… Завтра”. Говорю: “Как “завтра”?” А сам себе думаю: “Завтра… Это завтра кто-нибудь подаст какую-то апелляцию, что-то придумают, передумают. Какой-нибудь “коронавирус у нас”… Там же был коронавирус, “красная” зона. Я говорю: “Нет, завтра нельзя. Нам надо сегодня”. – “Тюрьма может не успеть”. Я говорю: “Успеет”. И тут надо отдать должное итальянским властям. Они отреагировали на нашу настойчивость”, – отметил министр. 

По словам Авакова, он с мамой Маркива, консулом и адвокатом из суда поехал в тюрьму за нацгвардейцем. 

“Ночь. Подъехали к воротам. Тюрьма эта вышла и говорит: “Уже же ночь. Уже все”. Ему карабинер говорит: “Та нет, это министр приехал за ним. Решение суда вот же вам передали по факсу. Вот оно у нас. Отдавайте”. Короче говоря, мы подождали, наверное, час – и Виталия выпустили. Я еще тогда тоже не расслабился. А расслабился я только тогда, когда мы взлетели в Украину. А ощущения – выполненной миссии. Я еще тогда подумал: “Вот так. Вот теперь можно уволиться”. Это к вопросу о пиках ощущений. Потому что это была выполненная миссия”, – рассказал министр. 

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Читайте полный текст интервью

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика, гражданина РФ Андрея Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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