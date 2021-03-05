Жириновский предложил ликвидировать Белоруссию – Это решит все вопросы

05.03.2021, 9:45, Разное

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Белоруссию необходимо ликвидировать как государство. Об этом он заявил в интервью белорусской оппозиционной журналистке Ольге Карач.

По мнению Жириновского, Белоруссия должна войти в состав России шестью областями. Этот шаг решит все проблемы страны: позволит стимулировать развитие экономики, при этом белорусские язык и культура будут сохранены. Политик уверен, что в настоящее время Минск пытается “усидеть на двух стульях”, что не может продолжаться долго.

Лидер либерал-демократов также отметил, что Белоруссии не хватает сторонников интеграции с Россией, которые при этом выступали бы против действующей власти. Владимир Жириновский убеждён, что президент Белоруссии Александр Лукашенко устал и сам понимает, что вскоре будет вынужден покинуть пост.

Политик считает, что единственная причина, по которой этого ещё не произошло – поддержка со стороны Москвы. Жириновский предположил, что в Кремле боятся повторения “украинского сценария” в Белоруссии, в результате которого у границ России появятся танки НАТО. С этой позиции Батька является меньшим из зол. Но по мнению лидера ЛДПР Москве нужно оказывать давление на режим Лукашенко, поскольку его отставки требует большая часть белорусского народа.