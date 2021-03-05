Шокированный Федор Добронравов после смерти коллеги по «Сватам» потерял дар речи

05.03.2021, 9:40, Разное

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Российский актер Федор Добронравов не смог ничего сказать по поводу смерти своего коллеги Ивана Марченко. Вместе они снялись в шестом сезоне сериала «Сваты», после которого проект был закрыт.

О смерти 43-летнего Ивана Марченко артист узнал от журналистов. Они попросили прокомментировать его это событие, но поскольку Федор Добронравов целый день работал и о трагедии ничего не знал, ему не удалось сказать даже пары слов. О том, что Марченко скончался, информацию передали представители пресс-службы студии дубляжа LeDoyen Studio.

В шестом сезоне сериала «Сваты», премьера которого состоялась в 2013 году, Иван Марченко сыграл психотерапевта. После этого актер продолжил бороться с раком костей. Ему сделали операцию, он прошел несколько курсов лечения, но результатов эти мероприятия не принесли. Актера не стало 1 марта.

Источник: teleprogramma.pro