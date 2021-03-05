 

Шокированный Федор Добронравов после смерти коллеги по «Сватам» потерял дар речи

05.03.2021, 9:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский актер Федор Добронравов не смог ничего сказать по поводу смерти своего коллеги Ивана Марченко. Вместе они снялись в шестом сезоне сериала «Сваты», после которого проект был закрыт.
О смерти 43-летнего Ивана Марченко артист узнал от журналистов. Они попросили прокомментировать его это событие, но поскольку Федор Добронравов целый день работал и о трагедии ничего не знал, ему не удалось сказать даже пары слов. О том, что Марченко скончался, информацию передали представители пресс-службы студии дубляжа LeDoyen Studio.

В шестом сезоне сериала «Сваты», премьера которого состоялась в 2013 году, Иван Марченко сыграл психотерапевта. После этого актер продолжил бороться с раком костей. Ему сделали операцию, он прошел несколько курсов лечения, но результатов эти мероприятия не принесли. Актера не стало 1 марта.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Учёные назвали современные привычки, делающие человека глупее

21.08 / Подписчики заподозрили Настю Каменских в беременности

29.07 / Мнение: Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает

14.08 / Эксперт Илья Софонов рассказал, как россиянам не лишиться квартиры за долги

26.09 / Москва пахнет клубникой – Личное мнение

07.10 / В московском метро появились автоматы для измерения температуры пассажиров

28.07 / Мнение: Мятеж в Сиэтле

16.07 / Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет

10.08 / Дженнифер Энистон высказалась об очередном переносе съемок спецвыпуска сериала “Друзья”

12.07 / «Высший приоритет правительства»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска