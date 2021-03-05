 

Располневшую Викторию Боню поклонники призвали похудеть

05.03.2021, 9:40, Разное
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После выступления в передаче «Сегодня вечером» фанаты призвали Викторию Боню похудеть, они полагают, что она сильно располнела и не в лучшую сторону. Ранее бывшая участница проекта «Дом-2», наоборот, решила набрать вес, чтобы получить красивую фигуру.
Своим подписчикам в Instagram Виктория Боня регулярно рассказывает, что она работает над своей фигурой в целях достижения определенных результатов. Она никогда не стремилась сбросить лишние килограммы, ей хотелось их набрать, чтобы преобразить фигуру. Для этого она пополнела на девять килограммов.

В отличие от поклонников Виктория Боня считает это «качественным весом», делающим ее формы более аппетитными. Но ее подписчики не согласились с такими выводами. Их шокировала фигура экс-участницы «Дом-2». Они не только оставили негативные отзывы, но и начали ее оскорблять, полагая, что Боня не улучшила, а испортила свою внешность. И если в Instagram фотографии можно отредактировать, то после передачи «Сегодня вечером» фанаты Бони были неприятно удивлены.

Источник: 7days.ru



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