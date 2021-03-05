«Не хотел играть роль предметов»: Константин Райкин выгнал сына Макаревича из МХАТа

05.03.2021, 9:40, Разное

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Сын российского музыканта Андрея Макаревича признался, что однажды из МХАТа его выгнал Константин Райкин. Самому Ивану Макаревичу не нравилось там учиться, поскольку ему не давали играть важные роли, предлагая побыть «предметом» или «животным».

Иван Макаревич успел сняться в нескольких фильмах и получить известность, но он до сих пор остается в тени своего отца. Поэтому он решил заняться профессиональным обучением. Для этого сын музыканта отправился во МХАТ, где его учителем стал Константин Райкин.

Однако там ему не стали сразу давать роль Отелло. Почти полгода Иван Макаревич играл роли различных предметов и животных. Он понимает, почему наставники заставляют это делать, но из-за подобной методики утрачивается желание становиться актером.

По словам Ивана Макаревича, молодые актеры приходят на курсы с намерением показать, что они могут сыграть Отелло. Но им вместо этого предлагают показать кошку и полгода «мяукать» на сцене. Через некоторое время Константин Райкин выгнал сына Макаревича из МХАТа, но актерское ремесло он не бросил, а отправился в ГИТИС.

Источник: radiokp.ru