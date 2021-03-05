 

Женщина «заминировала» МФЦ, чтобы не стоять в очереди в Минусинске

05.03.2021, 9:06, Новости дня
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Жительницу красноярского Минусинска задержали за то, что она «заминировала» административное здание: женщина пояснила, что там была длинная очередь, а стоять в ней не хотелось, информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, накануне поступало сообщение о минировании МФЦ Минусинска, но опасных предметов там не нашли.

«Сотрудники отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД РФ «Минусинский» задержали местную жительницу, подозреваемую в ложном сообщении о минировании одного из административных зданий города», – сообщил источник РИА «Новости».

Задержанная рассказала полицейским, что позвонила и сообщила об опасном предмете, потому что не хотела долго ждать своей очереди.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее через соцсеть в РФ «заминировали» 20 тыс. школ.



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