 

При взрыве на заводе в Златоусте погиб отец шестерых детей

05.03.2021, 9:06, Новости дня
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Утром 5 марта в цехе одного из предприятий Златоуста Челябинской области произошел взрыв, есть жертвы. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Златоуста.

«Взрыв произошел рано утром 5 марта в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания». Уже сейчас известно, что погиб один рабочий, еще один получил травмы», – рассказал источник.

«ЧП произошло на небольшом литейном производстве. По предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и сотрудники управления гражданской защиты города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

«В результате взрыва погиб отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Количество пострадавших выросло до трех человек», – рассказали в пресс-службе мэрии. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания» произошла разгерметизация баллона с кислородом во время погрузки из автомобиля «Газель».

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что в данный момент собирает информацию по этой семье. В пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера заявили, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, в понедельник из-за вспышки химреагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье погибла женщина.



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