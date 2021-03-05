 

У берегов Новой Зеландии обнаружены ранее неизвестные виды светящихся акул

05.03.2021, 8:58, Новости дня
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Исследуя воды у берегов Новой Зеландии, группа бельгийских ученых обнаружила сразу три ранее неизвестных вида акул. Всех их объединяет одна особенность – тела хищных рыб светятся в темноте.

За эту особенность один из видов получил соответствующее название – акула-фонарь. Хищные рыбы обитают на большой глубине. Ученые установили, что они, как правило, не поднимаются выше 200 метров от поверхности воды, но могут нырять и на глубину до одного километра.

Взрослые особи достигают в длину до 1,8 метра. Однако у них мелкая добыча. Как правило, это ракообразные, также обитающие на большой глубине. Как помогает акулам люминесценция, ученые пока не понимают. Ведь в темной воде становятся видны они сами, а не их добыча.



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