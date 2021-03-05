В 2027 году могут построить космический отель Voyager Station

05.03.2021, 8:58, Новости дня

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Компания Orbital Assembly Corporation заявила о своих планах завершить строительство первого орбитального отеля Voyager Station до 2027 года. А уже через четыре года должны начаться работы по сборке конструкций в космосе.

Предполагается, что одновременно в отеле смогут проживать до 400 человек, большинство из которых будут космическими туристами. Внутри также будут расположены рестораны, оздоровительный центр и кинотеатр.

Для создания искусственной гравитации конструкция будет вращаться вокруг своей оси. Данный объект должен стать самым крупным искусственным спутником Земли. Вопрос состоит только в том, как обеспечить заполняемость такой гостиницы, ведь космический туризм очень дорог.