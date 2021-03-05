Боевики на Донбассе 4 марта нарушали режим тишины девять раз – штаб ООС

05.03.2021, 8:54, Новости дня

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4 марта российско-оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 5 марта.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Водяного, расположенного недалеко от Донецка, противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. Из минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку от Водяного в Приазовье. Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Пески – еще и из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников у Павлополя”, – говорится в сообщении.

Также на этом направлении был зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который пересек линию разграничения. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

“Неподалеку от Талаковки оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливали позиции наших воинов”, – отметили в штабе.

Потерь среди украинских военных за прошлые сутки не было.

С начала суток 5 марта обстрелы со стороны боевиков на Донбассе не зафиксированы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/720703171978910/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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