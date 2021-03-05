 

В мире сделали более 279 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

05.03.2021, 8:54, Новости дня
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По состоянию на утро 5 марта в мире сделали более 279 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Кампании стартовали в 111 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 82,6 млн доз;
Китай – 52,5 млн доз;
страны ЕС – 36,9 млн доз;
Великобритания – 21,9 млн доз;
Индия – 17,7 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (93,76), Сейшельские Острова (84,23), Объединенные Арабские Эмираты (57,72), Мальдивы (36,86) и Великобритания (32,86).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.

По состоянию на утро 5 марта в Украине первую дозу вакцины получили 9568 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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