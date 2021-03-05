За сутки в Украине подтвердили более 10 тыс. случаев коронавируса

05.03.2021, 8:54, Новости дня

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В Украине за прошлые сутки подтвердили 10 155 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 5 марта.

Среди заболевших – 345 медиков и 577 детей.

Умерло за сутки 172 пациента, выздоровело 4149 заболевших, госпитализированы 3355 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 384 917 человек, умерло 26 763 заболевших, выздоровело 1 191 022 пациента.

4 марта в Украине провели 83 756 тестирований на коронавирус, в частности, 40 393 – методом ПЦР, 16 127 – методом ИФА и 27 236 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали более 7 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/885357055340624

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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