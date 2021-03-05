 

Многовекторность Лукашенко обретает второе дыхание из-за потери интереса Запада к протестам – журналист Шарапов

05.03.2021, 8:52, Разное
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Несмотря на ставшие трендом разговоры о глубоком политическом кризисе в Белоруссии, ситуация кардинально изменилась с августа 2020 года.

Протестный пласт населения был в значительной степени демотивирован тем, что поставленных целей достигнуть не удалось. Александр Лукашенко укрепил свои позиции благодаря благосклонности Москвы, а альтернативные лидеры находятся либо за пределами республики. либо в местах заключения.

Белорусский журналист Вячеслав Шарапов в свежем интервью изданию “Украина.ру” заявил, что Александр Григорьевич отложил “союзный вопрос”. Причиной для этого послужил тот факт, что европейские лидеры сейчас озабочены внутренними проблемами, поэтому происходящее в Белоруссии для них в ближайшее время будет носить скорее рутинный характер.

Это значит, что у белорусской власти может открыться второе дыхание касательно так называемой многовекторности. Шарапов отметил, что той широкой поддержки союзной идеи, которая была лет четверть века назад, сегодня уже не наблюдается.

Стоит отметить, что последнее время Лукашенко стал затрагивать тему укрепления суверенитета Белоруссии. При этом ряд политологов придерживается той точки зрения, согласно которой Батька в любом случае будет сильно зависим от решений российской стороны.



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